南僑(1702)今日報喜，上海南僑在中國大陸A股以每股16.98元人民幣上市掛牌，開盤為漲停價24.45元人民幣。南僑今日開高後，曾衝至52.2元，漲幅逾5%。

南僑持股96.15%的南僑食品集團(上海)公司，初次上市將發新股募集約人民幣11.26億元(約新台幣48.98億元)主要生產烘焙油脂、冷凍麵糰、冰淇淋、急凍熟麵等事業。此次IPO集資所得將用於子公司上海南僑、天津南僑、廣州南僑的擴產建設及技術改造專案，以及冷鏈倉儲、研發中心、客服中心與資訊化系統的升級改造專案。

目前氣溫日益炎熱，市場對冰品需求也續增加，南僑旗下皇家可口的杜老爺冰淇淋今年前4月銷售雙位數成長，也不停研發新口味，與舊振南合作第一款跨界冰棒，之後與其他品牌聯名冰品，消費者反應都不錯，由於跨界的產品都與廠商長期合作，商品銷售要好，才可以持續投入跨界聯名。

南僑首季稅後純益2.79億元，年增2.68倍，每股純益1.12元。南僑5年投資泰國廠50億元，第一期花了13億元建置新的米果產線現在產能滿載，第二期投資最快今年第3季前就要獲董事會同意，力拚明年就能夠啟動規畫。

(時報資訊)