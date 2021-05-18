根據NCC國家通訊傳播委員會發布的《109年匯流發展調查》，有41.5%民眾有看過OTT線上串流影音、35.4%民眾付費訂閱，較2019年的19.4%明顯成長。佳世達(2352)旗下BenQ看準這波OTT線上串流影音熱潮，推出5款Google認證的Android TV平台的無線智慧家用投影機，不需要搭配任何電腦、播放機、數位機上盒等，投影機直接連接網路、透過多款OTT線上影音APP(如：YouTube等)，即可享受百吋4K高畫質影音、在家就是電影院。內建Google認證AndroidTV智慧系統，開機即可觀看各式線上頻道，還可語音搜尋、手機/平板無線投影。

BenQ為國產第一家將AndroidTV導入於5款2021最新投影機，內建YouTube、PrimeVideo等多款影音APP，可透過GooglePlay商店下載各式影音APP、工具APP等。還能透過Google語音功能，直接搜尋影片、YouTube頻道、詢問天氣狀況等等。內建ChromeCast功能，可無線投影手機/平板等行動裝置內容、一鍵投影至大畫面，與家人一起追劇/看電影。

這次推出的5款新機，根據消費者的使用情境，分為兩大類，喜愛看電影的，推薦兩台短焦電影系列；喜愛打電動的，推薦三台短焦低延遲電玩機，共計5款新機。

短焦電影系列為：2700i(建議售價55,900元)、專為運動比賽特調影像模式、4K HDR高亮三坪機TK850i(建議售價49,900元)。

喜愛打電動系列：TK700STi(建議售價39,900元)、X1300i(建議售價39,900元)、TH685i(建議售價27,500元)。

(時報資訊)