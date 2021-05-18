老鷹後衛東尼史奈爾(Tony Snell)在幾乎沒人注意到的情況下譜寫了神奇的個人紀錄，成為NBA史上首位達標命中率「50-50-100」的球員！史奈爾本季的投籃命中率51.5%、三分球命中率56.9%、罰球命中率100%，而且他的出手有171次，不是那種整個球季投1中1的數據。

網路有人講述史奈爾的紀錄之後，各家美媒跟著起鬨，像是CBS統計史奈爾前一次罰球失手要追溯到2019年3月，他已經連續兩年多都是彈無虛發了(連續罰進47球)。ESPN則指出史奈爾2017年效力公鹿隊時，曾經寫下單場0分、0籃板、0助攻、0阻攻、0抄截、上場28分鐘的神奇紀錄。

此外，史奈爾在2017-18球季，整季只抓下9個進攻籃板，而且他累積上場2053分鐘（場均27.4分鐘），在上場超過2000分鐘的球員裡並列史上第2低，僅輸給熱火白人前鋒鄧肯羅賓生而已(Duncan Robinson, 本季2262分鐘只有7個進攻籃板)。

史奈爾身高198公分，可打前鋒與後衛，2013年首輪20順位被公牛選上，當時他場均只有4.5分，命中率是38%、32%、76%，沒想到幾年之後成長到52%、57%、100%，場均5.3分，就算沒有提供多少火力，他的效率卻是有顯著提升的。過去每季教練都讓他上陣超過70場，每場時間平均超過20分鐘。

以聯盟平均的正負值來計算，史奈爾是-1.9，很難說他對球隊有什麼幫助。簡言之，一個人怎能上場那麼久卻什麼都沒做，也不會被教練換下場呢？被網友揶揄是「掛機練功」。他本季的年薪為1200萬美元。

(中時新聞網)