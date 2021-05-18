中國外交部今天宣布，中國國家主席習近平19日將在北京透過視訊連線，與俄羅斯總統蒲亭共同見證兩國核能合作工程開工儀式。

中國外交部18日以發言人華春瑩名義在官網「外交日程」頁面作上述公告。

習近平2019年6月訪問俄羅斯期間，與蒲亭（Vladimir Putin）共同見證中核集團與俄羅斯國家原子能公司交換簽署「徐大堡3、4號」機組總合約文本。

澎湃新聞當時報導，雙方合作4台新建核電機組總合約當時全部完成簽署，中俄迄今最大核能合作工程進入全面實施階段。

據報導，位於江蘇省連雲港市田灣核電基地的兩台新機組計劃分別在2021年5月和2022年3月開工，單台機組建設工期65個月。

報導也提到，位於遼寧省葫蘆島市興城市的徐大堡核電站3、4號機組計劃分別在2021年10月和2022年8月開工，單台機組建設工期69個月（其中4個月為冬季施工間歇期），兩台機組建設間隔10個月。

(中央社)