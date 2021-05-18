位於板橋市中心的光華商職「小而美」，創校57年獨創「上午半天班」「輪讀部」「夜間班」彈性上課時間，備受學子讚譽，校長楊秀瑛表示，光華一心為學子打造，學業、工作兼顧的學習環境，培育不少學生不間斷求學、翻轉人生。

光華商職有「日間部（上午半日制）」、「夜間部」及「輪讀部」，校長楊秀瑛說明，「輪讀部」是學生可依個人時間，自由選擇上午或夜間到校上課，彈性上課讓半工半讀學生，自由調度自己上課時間，教授老師的課程內容，白天、夜間課程進度一樣。此外，光華商職110學年繼續開立夜間部。楊秀瑛認為，儘管不少公私高職因學生數萎縮，刪除夜間部，光華商職本就以扶植「半工半讀」學子努力向學為宗旨，繼續排除萬難開設「夜間部」課程。

最令人津津樂道的是光華商職「小而美」，雖然僅開設3個科系─「資料處理科」、「觀光事業科」、「應用日文科」，楊秀瑛表示，每一學年皆有優秀學子申請繁星上大學，證明在地就學一樣可以上國立大學，光華商職也成為他們升學的最佳跳板。

教務主任楊逸銘指出，3個科系的師資陣容堅強，教學很有口碑，輔導同學取得證照多達15多項。他也舉例，除了要求學子考上丙級證照，更是積極輔助優秀同學再向乙級挑戰，在日文檢定上，也有N2挑戰成功的學子，學校也投入很多軟硬體設備，以日文教學，也設置日文情境教室，舉辦不少日本文化活動，讓學生深入其境，提高學習動能。

光華商職除了是提供在職人士充電好所在，也是升學的跳板。資處科柯嘉順3年前為了要減輕家人負擔，放棄可選擇板橋高中就讀的機會，首選光華商職資處科，隨即在高一拿下「電腦軟體應用」及「門市服務」兩張丙級證照，更向乙級證照努力，並在每學期以名列前茅的成績獲得不少獎助學金，他說：「半工半讀又能學到所學，選擇光華翻轉自己的人生，也減輕母親的負擔」同時他也以繁星成功申請上致理科技大學。他的妹妹柯全真也成了光華商職的一份子，循著他的步伐，繼續學習、工讀。

「觀光事業科」學習扎實，僅上半天課，授課內容不打折，考取證照比例高。（光華商職提供）

半日制求學管道也吸引不少年少失學的熟齡學子，再重新回到學校充電。42歲媽媽學生蔡姍姍為了圓夢，就讀「應用日文科」，她說：「原本怕自己與同學有代溝，結果大家相處很融洽」，不僅與自己孩子同齡的同學打成一片，她的日文在老師教導下，成果比在坊間補習班還要學得紥實又實用，「我已經可以看日劇！」她喜孜孜地說，上學給了她很大自信心，除彌補年少休學遺憾，還讓她藉由繁星申請上龍華科大應用外語系，「我要上大學了！」她的勤學也打動自己孩子，全家都樂於學習，家庭氣氛超讚！

「應用日文科」情境式教學，比坊間補習班教得更深入、實用。（光華商職提供）

此外，光華商職也全力協助新住民就學，來自廣東顏春紅在先生牽引下，來到光華大家庭，選擇觀光事業科成績極為優異，她指出，光華讓她可以學業、工作，乃至於家庭，三方兼得，如今也可以繼續深造，向國立台北科技大學挺進，更是喜上眉梢。

光華商職向來抓得住社會脈動，不僵化的學習，讓半工半讀學子多了一個學習平台，楊校長也一再強調校風自由也深得人心，上課可穿便服、半天課程、不限年齡，最令業界推崇是光華商職學子證照取得，培孕出來學子很優質。此外，學校在新北市也是進修學校中唯一開設「應用日文科」、「觀光事業科」有夜間部及獨創的「輪讀部」優質學校，在少子化招生不易下，仍能逆勢成長。

楊秀瑛表示，全校教職員也全力輔導弱勢生，對逆勢求學的學子「扶一把 」，教務單位提供不少升學及獎助學金資訊，讓弱勢生繼續學習、升學，翻轉人生、脫貧成功。

(中時 )