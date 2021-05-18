新冠肺炎疫情嚴峻，傳染途徑主要透過飛沫傳染、接觸傳染及糞口傳染。日前傳出幾起貓犬感染新冠肺炎零星個案，但依世界小動物獸醫師協會（WSAVA）指出，目前沒有證據顯示動物會將病毒傳染給人，反而是飼主要注意別把病菌傳給毛孩。為了守護家中寵物健康，新北市政府首創「寵物健康生活站」設置全自動超音波造霧寵物消毒機，減少新冠肺炎接觸傳染機率，守護毛寶貝健康，落實智能防疫。

新北市已有46個據點，在寵物店、動物醫院皆可見到設有智能噴霧消毒機的「寵物健康生活站」。（圖／新北市府動保處提供）

動保處提醒，酒精、漂白水、二氧化氯等，都不可以直接噴在寵物身上。並呼籲飼主，照顧犬貓前後須洗手、消毒、戴口罩，避免親膩行為，可減少傳染機會。

新北市目前已有46個據點，在寵物店、動物醫院皆可見到設有智能噴霧消毒機的「寵物健康生活站」，動保處持續推廣防疫新生活，強化防疫作為。

動保處表示，民眾保持安全社交距離（在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離），勿接觸野外動物及與寵物正確互動方式，包含在接觸犬貓前後洗手消毒，適度以寵物用洗潔劑清潔毛皮及臉部、四肢，並避免與寵物親密接觸。同時若寵物身體出現異常，應盡速通知動物醫院尋求協助，便可確保健康。

(中時新聞網)