受全球需求提升、缺櫃及塞港等因素激勵，從去年底開始，貨櫃航運費率持續攀高，帶動長榮、陽明等公司獲利翻倍成長，今（18日）航運三雄跌深反彈亮燈漲停，但過去一周卻出現暴跌狀況，有網友歸納出2大殺盤原因，指近期大盤崩跌，基本面再好也受到拖累，另外，航運股融資比過高，才會漲得快跌得也快。

台股今開高走高，開盤即漲逾200點，盤中一度漲逾600點，航運、鋼鐵及面板族群翻紅，其中航運三雄長榮、陽明及萬海亮燈漲停，一甩先前股價大跌的陰霾。

航運三雄長榮、萬海及陽明首季獲利表現皆創下歷史新高，首季EPS以陽明的7.49元居冠，長榮緊追在後高達7.04元，位居第三名的萬海也有6.62元。亮眼的獲利表現帶動股價飆漲，陽明與萬海上周一收盤站上百元，隔天長榮也衝出95.6元的新天價。

然而台灣本土疫情來得又快又猛，引發市場恐慌，大盤在一周內狂殺近2000點，航運股也擋不住沉重賣壓，從上周收盤最高價到昨（17日）收盤計算，長榮、陽明暴跌逾33%，萬海跌幅也超過22%。

大盤崩跌，航運股遇嚴重衝擊，網友在PTT論壇上發文表示，波羅的海航運指數（FBX）及企業營收持續創新高，但航運股仍疲弱不振，接下來走勢會如何？引起網友們熱烈回應。

網友們普遍認為，現在台灣疫情嚴峻，大盤重摔個股也很難向上漲，「個股強，強不過大盤，大盤崩跟著崩」、「eps很好，但是大家一直賣股票，你不跑嗎？」、「等大盤回穩再看看吧，現在很難好」、「現在疫情有生命危險，誰還在看基本面？」、「股票是基本面+氣氛，現在氣氛取勝」。

此外，有網友認為，航運融資比過高是漲得快跌得也快的原因，「被融資玩爛，直接衝太快」、「漲得越高，摔得越重，屢試不爽」、「當沖仔不退，就不容易往上爬」、「接下來還是向下啊，等融資死光，再來接」、「現在一堆融資凹單，怎麼可能好」、「籌碼太亂，等乾淨一點再說吧」。

(中時新聞網)