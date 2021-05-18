香港股市18日全面走高，恒生指數18日早盤開高逾243點，報28,438點，重回10日線（約28,288點）之上。

截至上午10點10分，恒指報28,548.63點，上漲354.54點，漲幅1.26％。國企指數早盤開高97點，報10,601點；現報10,636.59點，上漲132.75點，漲幅1.26％。

紅籌指數報4,168.09點，上漲72.48點，漲幅1.77％。

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(工商 )

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