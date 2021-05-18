恒指開高走高 重回10日線以上 10:532021/05/18 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港股市18日全面走高，恒生指數18日早盤開高逾243點，報28,438點，重回10日線（約28,288點）之上。 截至上午10點10分，恒指報28,548.63點，上漲354.54點，漲幅1.26％。國企指數早盤開高97點，報10,601點；現報10,636.59點，上漲132.75點，漲幅1.26％。 紅籌指數報4,168.09點，上漲72.48點，漲幅1.77％。 人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光 醫人也醫心 救治雙管齊下 (工商 ) #漲幅 #日線 #早盤 #恒指 #重回 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 下任潛艦國造小組召集人 劉志斌呼聲高 04:102021/05/18 焦點要聞 被邊線絆倒發怒 納達爾力克喬帥 04:102021/05/18 運動天地 大陸網紅自爆炒股 點名個股齊跌 04:102021/05/18 全球財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 黃士修爆今恐持續分區停電 台電已勸廠商暫停產線 05:572021/05/18 政治 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 2021國慶煙火 重返高雄榮耀登場 07:002021/05/18 生活 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 全台供電吃緊 台電不到早上9點已亮黃燈 - 財經 - 工商 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 報稅前漏看刷卡優惠？花旗卡友可補救 - 財經 國泰金：股票便宜 將進場 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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