因應特殊傳染性肺炎疫情，新北市轄內政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、量販店業，自即日起可向新北環保局傳真或email申請90日內暫時提供免洗餐具。

環保局表示， 因應近日疫情嚴峻，為確保飲食安全及防止疫情擴散，新北市環保局依環保署去年5月7日訂定「嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情期間餐飲業者得暫時提供免洗餐具核定作業原則」，同意本市轄內政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、量販店業得向環保局提出申請，並自申請日起90日內暫時提供免洗餐具。

環保局強調，惟仍應遵守「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告事項規定，不得提供塑膠類杯、碗、盤、碟、餐盒、餐盒內盤盛裝食物之內盤等塑膠類免洗餐具。

環保局提醒，因應防疫，請申請業者依申請表上傳真電話或email進行申請即可，但仍請電話向承辦人員確認是否已完成申請程序，以免申請表未送達而違法受罰。

另餐飲業者清洗餐具應遵守衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，並定期進行環境清潔及消毒作業，以確保飲食衛生安全，也呼籲民眾自備環保餐具，以共同守護環保及飲食衛生安全。

(中時 )