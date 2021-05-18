新加坡聯合早報網微博今報導，中國解放軍將在7月1日舉行空中表演，慶祝中共建黨100週年。

據報導，中國大陸網絡影片顯示，有大陸網友昨天（5月17日）在河北省保定市上空拍到至少由29架直升機組成的「100」字樣編隊，另有三架尾隨。還有網民在天津上空拍到至少有15架殲- 20隱身戰機組成的三個編隊進行飛行演練。

報導引述北京有關人士預計，這些飛行表演編隊或將在7月1日中共中央舉辦慶祝建黨百年大會前飛越天安門廣場上空，為大會添彩。

目前大陸官方並未對民眾拍下的畫面作任何說明及評論，而這些被張貼在網路上的照片及影片至今仍能看到，並未被刪除。

此外，還有廣被大陸網友轉發的照片顯示，解放軍為空軍飛行員製作了「建黨100周年慶祝表演」字樣的臂章，縫在原有的「空軍航空兵」臂章上方。

中共中央此前於3月23日召開記者會宣布，7月1日將以「中共中央」名義舉行建黨100周年慶祝大會，屆時中共總書記習近平將發表講話，但而後沒有透露這場慶祝大會的更多慶祝活動細節。

(旺報 )