中華郵政今天收到通知，總公司原本快篩陽性的員工今天確診，據了解，該名員工為公司內勤，參加5月10日的郵工全國性表揚大會後，揪多名同事去萬華阿公店續攤，中華郵政表示，已通知多名同事趕快去篩檢。

中華郵政表示，上周篩檢陽性的員工已證實確診，公司已要求所有和這位確診員工有接觸或足跡重疊的同仁，儘速進行快篩及居家隔離，總公司同仁也要自主健康管理。

《ETtoday新聞雲》日前報導，有內部員工爆料，這名確診員工雖然是內勤，但外務很多、活動也很多，接觸的對象很廣，大家很擔心會不會跟獅子會前會長一樣，還有確診會不停冒出來，並形容「他的足跡就像獅子會前會長」活動範圍很大，希望與他接觸過的同事都先別來上班，趕快匡列隔離。同時指出，確診同仁出席過5月10日全國性表揚大會，郵局董事長、一級主管、部長等都有到場。

中華郵政副總兼發言人劉純陽日前表示，確診員工是在北市金山南路的中華郵政總公司上班，於15日自己去快篩站採檢確診，主動通報給公司，已經請各單位準備好上班分流及異地辦公。在今天證實確診。劉純陽也強調，該員工為內勤，沒有與一般民眾接觸。

(中時新聞網)