環球網報導，上海市疾控中心表示，自5月13日起，上海市各區已陸續開始供應只需要打一劑的新冠疫苗。這支疫苗由康希諾生物和中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇院士團隊合作研發，於2020年3月16日在全球率先開展臨床研究。今年2月25日，這一疫苗獲得國家藥品監督管理局批准在大陸國內附條件上市。

這支疫苗為什麼只需要打一針？它跟之前的2針劑疫苗有什麼區別？又是否安全有效呢？

專家表示，這支疫苗採用的技術原理不同。遺傳基因是病毒進行不斷複製的決定因素，不管病毒的外殼怎麼變化，只要基因不變就能複製出同樣的樣子。

這支疫苗的腺病毒載體，是剔除了腺病毒（這裡用的是人5型腺病毒，Ad5）中與複製相關的基因，這樣病毒就不會在人體中複製。再把新冠病毒刺突蛋白（S 蛋白）的基因插入進去。這個新插入基因讓重新組裝的病毒進入人體後，可以在體內複製出新冠病毒刺突蛋白，我們的免疫系統發現刺突蛋白後會啓動免疫應答，同時記住它的樣子，下次碰到真的新冠病毒就會馬上做出反應清除它們。

這項技術，此前曾被陳薇院士成功用於伊博拉病毒疫苗的研發。而大家熟悉的新冠病毒滅活疫苗，是通過化學等方法直接使新冠病毒失去感染性和複製力，同時保留能引起人體免疫應答的活性部分。

不同種類的疫苗由於研發技術路線和生產工藝不同，所需接種劑次也就不同。腺病毒載體疫苗基礎免疫為1劑次（0.5ml）；新冠病毒滅活疫苗的目前推薦基礎免疫程序為2劑次（每劑0.5ml），接種間隔建議3至8周。腺病毒載體疫苗III 期臨床試驗數據顯示，在單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總保護效力為65.28％，對重症的保護效力為90.07％。從目前進行的中和抗體交叉實驗結果來看，疫苗對突變株有保護作用。

(中時 )