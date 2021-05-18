台南市長黃偉哲今早與副市長趙卿惠、衛生局長許以霖（右）一起召開防疫記者會。（曹婷婷攝）

台南市黃偉哲今天宣布即日起比照中央流行疫情指揮中心，每早開記者會公布疫情相關訊息，他說，疫情嚴峻，不能每天下午等中央流行疫情指揮中心公布，他會中宣布本周完成台南15家區域級以上醫院啟動清零計畫，黃也呼籲，台南市民即日起到5月底，如非急迫重大疾病，暫時不要住院，把醫院量能留下來給可能發生疫情擴大的狀況。

黃偉哲今早與副市長趙卿惠、衛生局長許以霖一起召開防疫記者會，黃偉哲被問到坊間有人開賭盤，針對疫情確診人數下賭注，他直斥「可恥」，這些都是國人血淚斑斑而且不幸的染疫事件 卻被當成賭注，不只違法更可恥。

針對清零計畫，衛生局長許以霖強調，清零不是清空，而是針對目前在醫院裡面的病人及醫護全面篩檢，確定都是陰性，新收的病人會先隔離等到確定是陰性，避免發生不必要的院內感染。

黃偉哲表示，台南不能重蹈和平醫院等醫院的慘痛教訓，他舉高雄惠仁醫院為例，昨晚就傳出院內人員確診，因此，台南要求15家區域級以上醫院啟動清零，避免發生院內感染。此外，台南責任醫院衛生福利部台南醫院，所有病床也都將清空，預備留給新冠肺炎患者，他說，台南目前負壓病床110床，也會全部清空。

許以霖表示，儘管台南目前還沒有社區感染，但每天前往醫院篩檢的高風險族群至少超過上百人。台南市衛生局為了舒緩醫院篩檢負擔，今天下午將在東衛生所啟動台南第一個社區篩檢站，本周內將成立至少四個篩檢站，分別在安南、永康、新營，他也重申篩檢站不是民眾想來就可以，因為是公費篩檢，主要是針對有可能接觸確診個案的高風險族群，可主動前往篩檢，如果不是就會被拒絕，一旦篩檢，就會被匡列為健康自主管理對象。

(中時 )