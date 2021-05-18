疫情嚴峻，中央及各地方政府紛紛祭出禁令，台灣已如同進入軟封城狀態，昨（17）日下午有遊客欲進宜蘭縣最熱門的遊憩景點清水地熱公園，並且不聽管理人員勸離，仍在園區外逗留不願離開，三星警分局員警獲報後緊急前往協助處理，9名遊客這才開車離去。

三星警分局牛鬥派出所在昨天下午2點多，接獲清水地熱風景區管理員通報，表示有3輛自小客車共9名遊客想要進入園區遊玩，經管理人員勸導後仍持續在附近逗留不肯離去，牛鬥派出所立即派員到場處理。

9名遊客見員警抵達後表示，他們都是外地人，分別來自桃園、新北等地，因為無聊才出來走走，不知道宜蘭已經進入「準三級」防疫。

經員警盤查確認，9名遊客並不是居家檢疫或居家隔離對象，立即嚴正告知9人，宜蘭縣的防疫警戒已經提升為「準三級」的相關規定，各大風景區自5月13日起暫時關閉，請民眾遵守防疫相關規定。因為他們未硬闖入園區，警方盤查身分之後，依法只能勸離他們迅速離開。

(中時 )