全台昨天（17日）又因興達電廠設備出狀況，經歷五天以來第二次的大停電，對此，國民黨台北市議員羅智強想起自己過往在總統府工作時，當時民進黨是如何抨擊前總統馬英九的能源政策，那時馬就憂心，全台必然會大缺電，對照現今情況，羅感嘆，馬英九真是先知。

羅智強今（18日）在臉書發文表示，自己還在總統府工作時，總統蔡英文和民進黨全力杯葛馬英九的能源政策，提出了極為躁進、不切實際的電力政策，那時候馬英九憂心忡忡地對他說了一句話：「若按民進黨的政策，台灣10年內必然大缺電」。

羅智強指出，馬英九真的是先知，早就預言了蔡英文執政後的台灣處境，但馬英九還是說錯了一件事，就是低估蔡英文，不需要等10年，蔡上台只用了五年，就讓全台大缺電，還創下一週內全台大停電兩次的世界奇蹟。

羅感嘆，「能不懷念馬英九嗎？他沒有民進黨的權術，他沒有蔡英文的騙術，他就是把全部的心力都放在治國上面」，許多網友也在其po文底下留言表示，「如果未曾失去，又怎麼可能會懷念曾經擁有，我始終支持馬總統就是因為他是一個值得支持認同肯定的好總統，雖然確實有不少人批判他甚至把他給污名化，但是我相信公道始終自在人心」。國民黨立委洪孟楷也回應，「能源政策不能兒戲，全民有知台電真實狀況的權利」。

(中時新聞網)