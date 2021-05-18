台中1名76歲的陳姓婦人日前搭乘計程車至火車站時，不慎將錢包遺落車上，購買車票時遍尋不著錢包，趕緊報警求助，員警獲報到場瞭解，想起20分鐘前同仁曾受理特徵相符的拾得物，立即向同仁確認後，果然就是陳姓婦人遺失的錢包，陳姓婦人聞言不禁喜出望外，開心地說，自己真是太幸運了，才報案馬上就能尋回自己的錢包！

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員羅挺維日前14時40分許於所內執勤時，1名唐姓計程車司機跑進派出所，向員警表示，其稍早在車上撿到客人的錢包，返回火車站欲尋找失主時，卻已找不到該名乘客，他便直接送至派出所，希望透過警方尋找並通知失主。

羅姓員警依規定受理後，立即嘗試聯繫失主，此時，警方正巧也接獲1件民眾於計程車上遺失錢包的案件。立德派出所員警劉佳竺到場後，得知陳姓婦人搭乘計程車到台中火車站，原欲轉乘火車去找友人，沒想到買票時才發現自己的錢包不見了，仔細回想稍早行經的路線，研判錢包應是遺落在計程車上，便匆匆走回下車地點，打電話報警求助。

劉員想起方才所內曾有計程車運將送來乘客遺失的錢包，拾獲時間及錢包特徵與陳婦所述極為雷同，便馬上聯繫所內羅員確認資料，果然就是陳姓婦人所遺失的錢包。陳婦得知錢包已被運將送到派出所開心不已，對於運將拾物不昧及員警積極協助都相當感激，不斷向員警道謝，也再三表示自己日後一定會更為小心。

警方提醒民眾，出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。

(中時 )