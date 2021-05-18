京城銀行在今日上午舉行股東常會，董事長戴誠志會後受訪時指出，儘管近來防疫警戒級數升至3級，但由於民眾的自律已漸展現，且台股基本面好，因此他看好今年台股至少仍將站回萬七。

戴誠志以「海邊」為情境，妙喻股票投資者的各種選擇。他比喻，到海邊每個人選項不同，有些人喜歡一面看書一面看海景，有些人覺得沖浪才好玩，也有人喜歡潛水：「這就好比有些人喜歡作長線投資，有些人喜歡作當沖，而有些人則準備滿手錢，等待股票回檔再進場大買。」由於目前台股基本面佳，對於台股，不同投資人可選擇喜歡的方式進場，且可選擇的投資標的不論傳產或科技兼宜。

京城銀目前的台股部位大約50多億，對於今年的股債布局，戴誠志指出，都將以中長期投資，獲得穩定的股息、債息等固定收益為主，其中京城銀的股票投資，在今年上半年已有相當多的評價利益，接下來就會等7、8月份的股息收入實現。

至於海外債券投資，他認為目前十年期公債約1.6％的投資殖利率水準仍太低，因此京城銀還不會進場加碼債券，同時京城銀早在去年就已提前完成所有債券部位的布局，未來至少2年內不會有債券部位到期，因而不會有息收斷炊必須要再補充部位的問題。

去年京城銀發出消費振興券鼓勵員工對外作消費，來幫助商家，戴誠志指出，等疫情紓緩之後，京城銀也將配合防疫指揮中心的步調，在民眾一般的外出購物可恢復正常之後，再度發出每位員工3000元的消費振興券來幫助消費。

京城銀行今年亦有處份綠能擔保品的處份利益將回沖，估計將有十幾億元，也將成為京城銀今年獲利的加持。至於不動產放款，由於京城銀位處於目前不動產行情最火熱的台南地區，對此戴誠志指出，在承作包括工業區放款或是住宅放款時，都特別注意配合央行規定的執行，因此迄今不動產放款幾乎沒有成長，大部分的放款成長在於中小企業授信。

(工商 )