【旅奇傳媒/編輯部整理】美味的壽喜燒人人都愛吃，尤其新鮮美為的涮肉片，品嚐起來相當療癒！壽喜燒連鎖餐廳MO-MO-PARADISE桃園經國家樂福牧場歡慶開幕，首度推出來店用餐賓客招待「炙燒壽司兩貫」，每份皆含豚叉燒與牛胸肉各一個，油脂在現場炙燒下香氣滿溢。

▲「炙燒壽司兩貫」。 圖：三澧企業股份有限公司╱提供

桃園經國家樂福牧場店，開幕即推出門市限定「和牛饗宴2.0」版，將佳評如潮的「極上之味・和牛饗宴」菜色品項嶄新升級，更獻上全新「海鮮一品料理」，同步呈上，包含「唐揚比目魚」、「軟殼蟹生春捲」、「鱸魚佐蕃茄鮮蔬」三道菜色供賓客3選1。

三道菜色包含「唐揚比目魚」將大比目魚以特調醬汁醃漬後，裹上北海道片栗粉炸至金黃，外酥內嫩的口感，另搭配甜香的糯米椒與鮮爽檸檬角，彼此烘襯令人心滿意足；迎接仲夏的「軟殼蟹生春捲」，將酥炸軟殼蟹、芝麻葉、鮮蔬、花生與韓式辣醬一同裹入越南春捲皮中，撒綴蝦卵，多層次的爽脆口感帶點微辛，作為吃鍋後完美的中場轉折，下半場可繼續大嗑和牛肉品。

「鱸魚佐蕃茄鮮蔬」將洋蔥、培根、紅黃椒、綠櫛瓜一同拌炒，並加入蕃茄醬燉煮，製成酸甜的蔬菜醬後淋上薄粉油炸的鱸魚，魚肉的鮮美在醬汁的層疊烘托下，盡顯風華。

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(中時新聞網)