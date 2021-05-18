由科技股和黃金股走強帶動，周二香港開高走高，恆生指數開漲0.87%，報28438.03點，目前勁揚1.36%。國企指數開漲0.93%，為10601.52點，目前漲1.15%。

隔夜美股三大指數小跌，通膨升高的疑慮再度使科技股承壓。周一道瓊指數跌0.16%，標普500指數0.25%，那斯達克指數跌0.38%。標普11大類股漲跌互見，以科技股跌0.7%、通訊服務股跌0.88%，表現最疲弱。能源股漲2.30%，材料股漲2.10%，非必需消費品類股漲1.77%，表現最佳。

不畏隔夜美國科技股下挫，恆生科技股指數目前漲0.84%，主要成份股比亞迪電子漲1.4%，騰訊漲1%，中芯國際跌1.3%，華虹半導體跌2.15%，美團漲1.8%，網易跌0.85%。

同程藝龍首季經調整後淨利年增2.8倍，股價大漲10.67%。

受國際金價站上逾3個月新高帶動，黃金股表現強勁，山東黃金、中國黃金國際、招金礦業均上漲約5.8%。

非凡中國漲8.2%，稍早前一度飆升14.75%，該公司宣布將以每股63.60港元配售6000萬股李寧股份。該配股價較李寧前收價68.05港元折價約6.54%。李寧目前跌2.65%。

(時報資訊)