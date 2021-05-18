航運族群短線大跌，外資昨天逆勢敲進貨櫃三雄，加上台股今天強勁反彈，帶動長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)全面漲停，航運股再次回神。

航運股雖然基本面優異，但受國內疫情擴大衝擊，加上違約交割、融資斷頭等因素導致籌碼凌亂，長榮及陽明股價從百元快速下修到6字頭，短線跌勢猛烈。昨天長榮及陽明再次跌停，但外資悄悄回頭，對長榮買超達47980張，陽明買超16134張，萬海也敲進7190張。

報告指出，台股大漲後，漲多回跌本來就很正常，但新冠肺炎利空讓台股急殺，但是基本面獲利佳且本益比偏低的強勢個股股價也跟著修正。惟航運股的獲利與航運指數高度相關，上周上海航交所公告，上海出口貨櫃運價指數來到3343.34點，比前一周大漲248.18點，顯示國際報價不致於出現大跌，因此，基本面無虞下，短線籌碼需要較多時間沉澱，跌深後的反彈也都相當強勁。

(時報資訊)