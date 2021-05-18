韓國三星電子赴美蓋新廠進度，18日又有最新消息傳出。據悉，三星這座投資170億美元新製程晶圓廠，最快將於2021下半年開始興建，若一切進度順利的話，2024年將可正式投產。

韓國當地的電子時報（Electronic Times）明確指稱，三星除了會把這座新廠選址在德州奧斯汀（Austin）外，同時，也會在這裡採用先進的5奈米極紫外光微影製程（EUV）來生產晶片。

三星方面雖沒有立即評論，但17日已有韓媒表示，三星的這項先進製程新廠消息，將會交由即將赴美的韓國總統文在寅，於美東時間21日左右，親訪拜登總統時公諸於世。

除上述德州外，其實外傳亞利桑那與紐約都是口袋名單之一。而無論最後是誰雀屏中選，這座170億美元晶圓廠也可帶來約1800個工作機會。

日前，拜登力拱的大基建方案中，有500億美元是用來激勵外企赴美設晶片廠的優惠項目。目前所知，全球半導體技術翹楚的美國英特爾，與世界最大晶圓代工業者台積電，都對在美國當地設廠很感興趣。

(時報資訊)