因美元持續疲弱，加上市場預期聯準會(Fed)會維持高通膨一段時間，進而提振黃金抗通膨吸引力，支撐金價上行，並保持在近4個月高點，另外白銀漲逾1%；截至台北時間5月18日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲3.8美元，報每盎司1871.4美元。

7月白銀上漲0.401美元，報每盎司28.675美元。

7月白金上漲2.7美元，報每盎司1247.2美元。

6月鈀金上漲10.6美元，報每盎司2906.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)