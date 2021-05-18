《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 10:522021/05/18 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元持續疲弱，加上市場預期聯準會(Fed)會維持高通膨一段時間，進而提振黃金抗通膨吸引力，支撐金價上行，並保持在近4個月高點，另外白銀漲逾1%；截至台北時間5月18日上午10點40分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金上漲3.8美元，報每盎司1871.4美元。 7月白銀上漲0.401美元，報每盎司28.675美元。 7月白金上漲2.7美元，報每盎司1247.2美元。 6月鈀金上漲10.6美元，報每盎司2906.5美元。(商品行情網) 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #白銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 10:012021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 華為：年底3億設備用鴻蒙 04:102021/05/18 全球財經 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 要聞 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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