國民最愛的存股ETF之一國泰永續高股息（00878）今(18日)除息0.25元，在台股跌深反彈開高走高帶動下，開盤16分鐘後即越過填息價17.48元，目前盤中最高來到17.79元，逾15萬參與除息的投資人等於股息、價差都賺到了。

台股今開盤以15564.96點開出，上漲211.07點，各類股全面上漲，指數持續向上攀升，觸及15964.44點，漲逾600點，並持續向萬六大關挺進，價位在17、18元的00878剛好在今日除息，在大盤指數帶動下，不到20分鐘即完成填息。

00878在去年上市時雖然績效表現不佳，首次除息時僅配發0.05元，令投資人失望，第二次除息時則配發0.15元，今日是第三次除息，配發0.25元，是上市以來配息最高的一次，之前即受到不少中長期存股投資人青睞。

00878今日開在17.4元，9點16分股價來到昨日的收盤價17.48元，相當於0.25元股息順利入袋，盤中最高上漲到17.79元，漲幅逾3%，也就是說，不只股息，還有價差可賺。

(中時新聞網)