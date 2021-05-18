宜蘭縣政府首次以全面視訊方式召開縣務會議。（李忠一攝）

受到新冠肺炎疫情影響，宜蘭縣目前累計有18例確診，今天（18日）縣府召開縣務會議，首次採行全面視訊，縣長林姿妙指出，希望疫情能盡快穩定，但縣政的推動不能停，因此採用視訊方式開會，盼縣府團隊共同努力，謹慎小心地應對這波疫情。

去年初疫情嚴峻時，宜蘭縣政府的縣務會議採用府外單位主管以視訊連線開會，防疫會議時，相關醫療院所也以視訊與縣府連線，今天縣務會議僅縣長林姿妙、副縣長林建榮、祕書長林茂盛在會議室外，其他各局處都採視訊進行。

宜蘭縣的縣務會議有開放媒體進入，配合此次視訊，縣府安排在其他會議室，準備投影螢幕等設備，讓媒體了解縣務會議內容，會議中偶有連線不順的情況，林茂盛要求負責的計畫處，針對今天視訊過程連線等問題檢討、改善。

今天縣務會議仍著重在疫情上，宜蘭縣本土確診案例首見在羅東銀河遊藝場的群聚感染，衛生局長徐迺維指出，羅東的情況已慢慢穩定，目前最大的問題在雙北，雙北的衛生醫療單位負擔非常大，宜蘭縣下一步要從社區開始動員全民防疫，落實社區防疫觀念才能度過難關。

環保局長黃政釧表示，清潔隊從11日起開始停止破袋作業，全縣第一波消毒工作已在16日完成，現已著手開始第2波全縣全面消毒。人事處長黃水桐表示，縣府為了防疫採分艙分流，造成不便也請同仁諒解。

林姿妙表示，因為防疫的關係縣府採用視訊方式開會，感謝各局處長的配合，疫情不斷升溫，縣府很努力地在抗疫，希望疫情能盡快穩定，也盼能在兼顧防疫的情況下推動縣政。

(中時 )