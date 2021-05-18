有些女人像是美酒一樣，越陳越香，星座運勢網站「星座上上簽」分享，天蠍座、天秤座、處女座的女人越成熟越有魅力，隨著年齡增長，歲月幾乎不會在她臉上留下痕跡，加上那股因成熟而散發的韻味，讓她們充滿吸引力。

▍1.天蠍座

天蠍女通常比其他女生還要早熟，在身旁的女生還很單純天真的時候，她就已經充滿煩惱，因為如此，她們在少女時期會有種神祕感，但就沒那麼青春洋溢。等到她年齡增長，心智更加成熟，會顯得越來越有魅力，因為她經歷各種痛苦、煩惱、心碎之後，會有巨大的轉變，呈現一種充滿仙氣的脫俗感，顯得更神祕、更有魅力，讓人難以捉摸。

▍2.天秤座

天秤座就是十二星座的顏值擔當，天秤女小時候就長得很可愛，青春期通常也是班上數一數二好看的，因此從小桃花運就不錯，不過因為她們非常在意外貌，會花時間精力去鑽研如何讓自己更好看，年輕時天秤女常常盲目追求流行，但不適合自己，隨著年齡增長，更能找到適合自己的打扮方式，而且她們又很認真保養，到了輕熟齡依然看起來像20幾歲的狀態，真的是越老越有魅力。

▍3.處女座

處女女對自己很嚴格，希望自己隨時保持最佳狀態，可以用最精緻的樣子面對眾人，如果邋遢的樣子被看到，會讓她非常崩潰。隨著歲月推移，處女女的心智會越來越成熟、強大，從年輕時毫不鬆懈的保養，讓歲月幾乎沒在她臉上留下痕跡，這樣的處女女更加充滿魅力，不僅僅是對異性的吸引力，其他人也會對她非常佩服。

(中時新聞網)