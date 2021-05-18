台電一周內2度停電，引發民眾對缺電疑慮，綠委陳亭妃表示，大家都無法接受，台電的理由都不是理由，綠委許智傑說，台電應提出完整數據讓數字說話，化解民眾疑慮，時力立委陳椒華回應，台電管理不善才造成這麼大失誤。

陳亭妃指出，一周停電2次，大家都無法接受，連蔡總統都說無法接受。台電現在應該找出問題，而不是用一些沒人聽的下去的解釋，無論是機組歲修，或是麥寮電廠機組有沒有併聯，甚至是現在疫情大家宅在家，而讓所有的用電量急速升高，這些都不是理由。

陳亭妃說，台電本來就要有應變、處置的方式，而不是發生問題之後，用一大堆理由來解釋，請台電面對自己的錯誤。

許智傑表示，短時間2次停電，大家都很難接受，尤其現在防疫關鍵期間，更會造成民眾恐慌，會要求台電盡快提出全國的供電網路，究竟台灣缺不缺電，要提出清楚完整的數據，讓數字會說話，這樣才能讓在野黨及民眾釋疑。

陳椒華指出，昨晚8點多收到國家緊急警報簡訊告知電力中斷通知，說是因為負載突然升高，供電能力不足，要執行緊急分區輪流停電。這是台電在電力管理和調度上出了很大的問題，昨天講的各種理由都很牽強，說到底凸顯的就是台電高層的管理不善，連環失控。

陳椒華說，昨晚在20時50分啟動分區輪流停電之前，已有部分地區無預警停電，造成民怨四起，在分區停電一輪後，台電表示因入夜後負載降低，興達電廠1號機發電量已達8成，麥寮3號機升載至6成，因此於21時40分恢復正常供電。

陳椒華表示，昨晚再度分區輪流停電事故是台電一連串的電力管理連環失控所致，先是低估了暖化下氣溫年年高升的威力。其次是這二年水情嚴峻，水力發電大減，但台電卻仍將水力發電列入備轉。

陳椒華指出，一旦出現機組故障，今年極為有限的水力根本無法救援，上周513大停電聲稱備轉有10％，但實際上可快速起停的備轉電力只有2％，根本無法補上興達電廠因變電所故障無法送入電網所減少的電力。

陳椒華說，更扯的是，513全台大停電是一名員工誤操作導致的說法，顯示出台電與經濟部說謊造假的惡習，原來台灣的電網如此脆弱，沒有防呆裝置，只要一人誤觸就可造成系統嚴重失衡，必須啟動分區輪流停電才能穩住系統？

陳椒華表示，台電一再出包，應先檢討為何裝置容量在去年底已高達4977.4萬瓩，昨晚夜間用電3487.2萬瓩就不堪負荷？照理說，今年發電機組綽綽有餘，燃料也沒有不足，但因台電的電力管理出了很大的問題，才造成全民在家防疫，還要忍受無預警停電和分區輪流停電的不便與痛苦，台電與經濟部難辭其咎。

(中時 )