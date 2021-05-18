美國參議院於當地17日以86票贊成、11票反對的投票結果，通過審議「無盡前沿法案」（Endless Frontier Act），法案將授權在未來5年，投入超過1,100億美元，用於基礎和先進科技的研究，以應對中國的競爭。

綜合外媒報導，該法案擬將大部分資金投資在基礎和高端科技研究，並將研究商業化，以及在人工智能等關鍵技術領域進行教育和培訓。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，參議院將從當地18日開始，用一至兩星期討論這份議案，形容是對美國整個世代在科學和技術上的投資。

根據路透早前報導，「無盡前沿法案」（Endless Frontier Act）提到將撥款950億美元，在未來5年投資基本及先進科技研究、商業化、教育及在人工智能、半導體、量子電腦、先進通訊和能源及生物科技等關鍵科技範疇的訓練計劃。

該草案亦建議撥款100億美元，指定最少10個地區科技中心，建立一個供應鏈危機應對計劃，處理如半導體晶片不足，影響汽車生產等問題。另外草案提出成立製造業及工業創新政策辦公室，並由參議院確認該辦公室主管的提名。

草案並會促進研究重要礦物的開採策略和技術，排除國家倚重可能供應受到阻礙的礦物問題。

另外這份跨黨派草案會禁止中國企業參與「美國製造業網路」（Manufacturing USA）計劃，該計劃是官民合作，旨在建立工業競爭力、減少使用能源及加強美國國家安全。

(工商 )