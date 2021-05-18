疫情急速升溫，許多人這周起在家工作，意外成為OTT新戰場，台灣大哥大、遠傳同步釋出免費序號，台灣大哥大推出的myVideo推出30天「豪華月租」免費看，遠傳friDay影音也有前30天friDay影音影劇暢看，與大家一起做好居家防疫。

台灣大表示，民眾待在家中時間變長，myVideo上周末觀影人數飆出新高，與前一周相比成長近2成，總觀看時數更飆升超過3成，其中又以手機APP成長最為明顯，為鼓勵民眾留在家中，提供30日myVideo 「豪華月租」免費看，內容包括強檔電影、金馬好片《親愛的房客》、熱播影集《火神的眼淚》，與人氣動漫、兒童影片等，另外更精選《星際大戰》系列、《可可夜總會》、《腦筋急轉彎》等「防疫片單」提供限量序號兌換即可觀看。此外， myVideo兒童館提供美語學習及自然科學等內容，讓小朋友居家「停課不停學」。

台灣大哥大推出30日的myVideo「豪華月租」免費看，myVideo會員只要到官網或APP的「序號兌換」區，輸入專屬序號「myVideoWithU」，就可以享有30天免費觀看「豪華月租」區的所有影片，活動時間到5月31日止。遠傳friDay影音輸入指定序號「lovehealth」可享前30天friDay影音影劇暢看，兌換時間至5月18日止，本優惠序號後可享前30天費用免收優惠。

根據遠傳friDay影音統計，本周周末在線觀影人數、觀影時數較上周雙雙成長近1成，由英雄漫畫改編主打痛快復仇的獨家韓劇《模範計程車》、李昇基第一部19禁作品以精神病患為題材的《MOUSE窺探》以及、《大發不動產》稱霸前三名。

(中時 )