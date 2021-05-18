台電在五天之內，兩度因興達電廠停機實施分區限電，民眾黨立委高虹安表示，對於用電量超過預期，台電必須說明自己的用電推估機制，是否確實滾動並配合氣候、產業、甚至疫情政策等變因調整；同時，台電當初在各發電機組排修時，是否沒有規畫好，還是發電機組真的不夠用而排不出來，台電應該具體向社會大眾說明。

高虹安表示，上周五限電的供電燈號都是綠燈，代表「備轉容量率大於等於10％，供電充足，系統供電餘裕充足」；若要發生限電機率增加、限電警戒、限電準備等狀況，燈號應該為橙、紅、黑燈，在表定備轉容量率超過10％，且興達火力電廠跳脫機組的發電率低於4％，照理說應該還能維持在橙燈以上，怎麼會突然就進入分區停電的機制。

對於台電聲稱用電量超出預期，少估了170萬千瓦，高虹安認為，這個誤差範圍約為4.7％，台電必須說明用電推估機制，是否確實滾動並配合氣候、產業、甚至疫情政策等變因調整。

有關發電量不足部分，台電稱上周五線電視因為再生能源不足，，其中最嚴重的是水力發電抽蓄機組，明潭發電廠配合限水政策無法發電，高虹安質疑，若電廠當日無法配合發電，為何還可以放在備轉容量內。

針對昨天再度分區限電，高虹安說，台電稱是因為麥寮等電廠未依計畫併聯發電，但台塑也已澄清，原先就排定歲修至5月19日，昨天本來就無法送電，怎能說是未依計畫發電，台電也該說明，還在歲修中的發電機組，同樣不該放進備轉容量內，從上述兩例看來，台電的備轉容量盤點機制可能需要檢討。

高虹安強調，社會大眾需要的是找出問題背後的原因、解決問題，而不是一直在解釋問題，5天內兩度大規模分區限電已確實造成民生不便與憂慮，希望台電與經濟部盡快向社會大眾說明清楚負責。

(中時 )