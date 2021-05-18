基隆市府指出，目前還有一例案1554（海大附中男高中生）的姊姊昨晚身體不適，送醫後採檢從陰性轉為陽性，足跡也曝光了。（基隆市府提供）

基隆市政府今天上午宣布新增1確診個案，是一名年約50多歲婦人（案2089），是萬華群聚案密切接觸者，自5月2日起長達11天早上7點到8點去到七堵南興市場採買，市長林右昌緊急宣布，從今天中午12點起至5月30日零時停業。

林右昌表示，案2089足跡單純，5月2日至5月12日、5月14日至5月16日每天早上早上7點到8點，皆騎乘自行車前往南興市場買菜，她說，剛剛已請產發處及區公所緊急通知南興市場的管理會及所有攤商，市場從今天中午12點至5月30日零時停業，並呼籲民眾這段時間有前往市場買菜，要注意自身健康狀況。

此外，目前還有一例案1554（海大附中男高中生）的姊姊昨晚身體不適，送醫後採檢從陰性轉為陽性，目前中央流行疫情指揮中心尚未確定，沒有給案號，但不排除確診，市府率先公布姊姊的足跡。

林右昌說，男高中生的姊姊是經國管理學院學生，在麥金路197號1樓鍋仙涮涮鍋打工，擔任外場服務人員，她自稱在工作期間都有配戴口罩，但以防萬一，第一時間先告知足跡，而該名姊姊5月9日中午12點到下午1點曾到仁愛市場二樓某攤位用餐，目前已匡列49人。

林右昌指出，仁愛市場已進行消毒但不會關閉，因市場先前已做最高規格的防疫標準，包括進出要量體溫、酒精消毒、配戴口罩，也只有單一出入口，他說，每個市場的狀況不同，而男高中生的姊姊僅短暫停留用餐，因此，與南興市場的處置不同。

(中時 )