嘉義魯姓女子因有婚外情，3年前她到丈夫章姓男子經營的早餐店拉著對方前往辦理離婚，章男不願意雙方發生爭吵後，章心臟病發倒地，魯女眼睜睜看著他休克死亡不去求助，最高法院維持原審判決，斥責魯女毫無夫妻情份，駁回上訴、依遺棄罪判囚2年定讞。

魯女與60多歲的章男育有2女，婚後感情不睦，魯與黃姓男子發生婚外情，多次與章因欲辦理離婚而起爭執，但未獲章同意，2018年4月4日上午8點，她到早餐店欲找章一同前往辦理離婚事宜，進入該早餐店後，因章不願配合辦理離婚，兩人再次爭吵。

魯女為免早餐店顧客看見而影響生意，即將店門口之鐵捲門放下，她與章發生拉扯，並以手拉扯、以嘴咬傷章，章因身體已感覺不適，欲使用口袋內之鑰匙及遙控器打開鐵捲門離開，魯女欲奪取章口袋內之鑰匙及遙控器，不讓他開鐵捲門離開。

2人經一番推擠爭搶，章男因年事已高，長年患有糖尿病，身體虛弱，無法承受衝突事件的刺激，乃因心因性休克坐倒在地，魯女未尋求任何救助，反而到早餐店廚房内洗菜，讓章昏迷倒臥在早餐店，警消據報趕到送醫後送醫，章男到院前死亡。

檢方起訴後，魯女矢口否認有遺棄之犯行，辯稱她當時情緒激動，以為章男是裝的，沒有意識到他有狀況發生，如果她知道對方心臟病發，不會不救，沒有遺棄的意思，但法官依據相關證人證詞，不採信她的辯解。

台南高分院更一審考量魯女為了辦理離婚遭被害人拒絕，即以吵鬧、拉扯等方式欲逼被害人就範，並於被害人倒地急需就醫之情狀下，逕至廚房洗菜，棄之不理，她毫無夫妻情份，應予非難，依遺棄罪判囚2年，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )