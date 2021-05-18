今年記憶體市況邁入多頭行情，記憶體模組廠威剛(3260)、十銓(4967)等均交出亮麗的獲利成績；第二季DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價看漲仍有利業者營運，短期加上台灣以及全球宅經濟推升電競產業成長，也為記憶體模組廠增加利多題材。

全球新冠肺炎疫情延燒，疫情之下民眾在家娛樂需求提升，宅經濟下推動電競市場擴大，台灣記憶體模組廠商近年也持續將電競周邊產品視為發展重點，不斷推出新產品，並持續挹注業績。

威剛旗下電競品牌為XPG，XPG主要打造與遊戲玩家、電競高手、超頻達人的高效能產品。威剛表示，今年不僅記憶體業務亮眼，自下半年開始包括電競XPG、工控、馬達及電動車業務也都將全面出擊，推升公司營運走高。

十銓將電競產品視為主要發展的產品線之一，電競品牌為T-Force除了電競用DRAM以及SSD之外，也切入電競周邊，包括水冷機殼等，在DRAM模組的部分，今年主推DDR4超高頻產品，並預先布局DDR5次世代電競產品。

第一季受惠DRAM價格上漲，記憶體模組廠營運表現佳，威剛2021年第1季每股淨利達2.94元，創近14季以來新高。十銓第一季EPS達2.16元。創見(2451)第一季EPS 1.3元。宇瞻(8271)第一季EPS 1.23元。

受惠提早備料DRAM低價庫存的優勢，以及固態硬碟(SSD)出貨暢旺，威剛2021年第1季每股淨利達2.94元，創近14季以來新高。公司看好DRAM及NAND Flash合約價都將逐季上揚至第3季，有利第2季營運續揚。

展望市況，威剛預期第2季、第3季PC、伺服器、手機三大領域需求持續熱絡，加上車用電子應用升溫，DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價都將逐季上揚。

(時報資訊)