70歲林姓老翁，將透過通訊軟體將假消息轉傳給周遭的親朋好友，警方展開調查後，並以涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移請花蓮地檢署偵辦。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

70歲林姓老翁，將透過通訊軟體將假消息轉傳給周遭的親朋好友，警方展開調查後，並以涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移請花蓮地檢署偵辦。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛說，儘管林男簡稱自己只是接獲訊息，但一樣違法，除移送法辦外，並會持續向上追查訊息來源。（羅亦晽攝）

疫情嚴峻，假消息滿天飛！花蓮一名70歲的林姓老翁，日前收到不明人士發送的「花蓮學生停止上課」等訊息後，竟不先行求證，再透過通訊軟體轉傳給周遭的親朋好友，導致部分學生及家長輾轉接到該訊息後誤信而不知所措。花蓮縣警局刑警大隊獲報後隨即展開調查，並以涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移請花蓮地檢署偵辦。

林翁是名退休的計程車司機，15日收到友人傳送的訊息，指出「魏市長宣布，今天開始一律停止上課，6／8開始上課」以及確診者到花蓮的足跡後，直接轉傳到自己與同業好友組成的群組，大家後續不斷轉傳出去，最後訊息傳到花蓮市公所後，市公所人員及市長魏嘉賢十分懊惱，連忙發文澄清此為假消息。

警方接獲舉報後展開追查，並循線查獲林翁到案，林翁供稱，自己只是收到他人傳送的訊息，好心轉傳讓親朋好友知道，沒想到卻因而犯法，事後感到十分懊悔。據悉，林翁收到訊息後，向下轉傳訊息至少超過3輪，大家以訛傳訛，許多不知情的民眾因而誤信謠言，人心惶惶。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛說，儘管林男簡稱自己只是接獲訊息，但一樣違法，將依以涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移請花蓮地檢署偵辦，並會持續向上追查訊息來源。

花蓮縣警局呼籲，防疫期間，相關訊息應以「中央流行疫情指揮中心」或各縣市政府發布的訊息為準，民眾若從其他管道取得的疫情資訊應詳加查證，並不要隨意轉載及流傳，否則會涉嫌觸犯違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，最高可罰300萬元罰金，或處3年以下有期徒刑、拘役。

(中時 )