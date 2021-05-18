台灣本土新冠肺炎疫情爆發，確診數持續增加，雙北地區更提升至三級警戒，不少名人也呼籲大家戴好口罩、勤洗手，沒事就待在家裡，豪門媳婦郁方也祈願疫情快散去，並表示從今(18日)開始，要齋戒108天。

郁方透露去年在疫情剛起來時，她為了祈求疫情快散去，所以進行了108天齋戒，現在疫情更甚以往，她也感謝粉絲朋友的提議，決定從今天開始進行108天齋戒，一直到9月2日。

她也喊話：「祈禱天下無災，疫情退散，國泰民安，風調雨順啊！」另外她也感謝自家師兄吃素一個星期，「有願就有力，希望大家一起來。」粉絲見狀也紛紛響應一起加油，「謝謝你的大愛」、「美心也美，加油，天佑台灣」。

郁方2006年嫁給斐儷珠寶小開陳昱羲，育有2子1女，生活幸福美滿，婚後她不僅馭夫很有一套，也用心經營婆媳關係，深得公婆喜歡，所以她曾說自己嫁的不是豪門，而是「好門」。

不過去年她到南部拍戲，兒子改到花蓮念書，小開老公就被媒體拍到開始「放飛自我」，一下與貼身女助理過從甚密，又被拍到深夜在台北街頭喝茫，趁醉意撲向艷麗辣妹，發現沒人理他，就這樣以大字型姿勢躺在騎樓，醉到呼呼大睡。

對此，郁方則表示，珠寶業的員工幾乎都是女性，助理每天要處理很多事情「這種小事不會放在心上」，態度相當大方。

(中時新聞網)