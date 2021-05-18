新冠肺炎疫情失控，全台陷入恐慌。新北市市長侯友宜率先在12日疫情爆發之初，喊出「該封城就封城」，當時引發不小爭議，但隨後續疫情不斷升溫，侯的聲勢也水漲船高。國民黨中常委呂學樟直言，最近疫情嚴峻，歡迎侯「盡量表現」，若能在防疫期間表現卓越，向藍營與全國人民展現出治理城市甚至「治國」能力，2024年總統大選推侯出來也不是壞事。

雙北已提升至第三級警戒，若疫情無法降溫，國民黨主席選舉是否延期引發關注。呂學樟今日（18）接受香港媒體《中評社》訪問表示：「這是小事。」強調疫情可望讓國民黨主席選舉「更單純」，延期與否都是小事，民進黨執政處理疫情荒腔走板、不顧人民健康、跟不上國際抗疫腳步，這些問題「才大條」。

呂學樟痛批，民進黨政府對於疫苗安排、採購與防疫，沒有任何積極作法，人民只看到民進黨自私自利，像是明知自家立委要求機師檢疫放寬造成防疫破口，卻也沒有任何道歉；在這個情勢下，國民黨主席選舉早已不是民眾關心重點，反而是這場疫情讓民眾從侯友宜身上看到「國民黨的希望」，侯面對疫情展現出過人的決斷力，他也歡迎侯「盡量表現」，若表現好將能讓更多人看到治理城市之才，甚至是治國的才能。

呂學樟坦言，侯友宜基本上不會選黨主席，頂多被列入2024年總統熱門人選，所以他歡迎侯在疫情期間「盡量表現」，如侯真通過疫情考驗，2024年總統大選推侯出來，「相信也不是壞事」。呂更表示：「為何都是檯面上這些人選呢？」並指出像新北市前市長朱立倫，無論選黨主席或總統都並非全無機會，但現在就是欠缺舞台無法好好表現，只要有好表現也會有機會；若侯表現不好，2024年的參選與角色問題，也不會一直被拿來討論。

(中時新聞網)