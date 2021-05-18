台中市長盧秀燕說，希望中央能做3大方面經濟紓困。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情升溫，台中市長盧秀燕18日在市政會議表示，全民防疫，連沒有鐵門的娃娃機業者都主動拉起紅線停業防疫，疫情當前，大家都不希望中部疫情大爆發，「我們一定要守住這波疫情」，市府有許多超前作為，對於限制市民生活或營業造成不便，請市民體諒，也配合遵守各項防疫規定，只要守住疫情，相信中部地區就可盡快恢復正常生活。

盧秀燕表示，前天行政院長蘇貞昌舉行22縣市首長閉門線上會議，聆聽各縣市首長意見，她於會中代表台中提出建言，希望中央能做3大方面經濟紓困，第一為稅賦減免，不只娛樂稅，還有營業、營所稅等大項目；第二，有些小攤商未有營業、營所稅問題，希望政府在經濟紓困補貼這方面措施能夠到位。

此外，疫情期間民眾生活、行業受限難免辛苦，也希望中央研擬相關生活救助。據她了解，中央非常有誠意，正籌備相關防疫預算送交立法院審查，相信中央會聽見地方聲音，提出有效的紓困措施。

她強調，這兩天因雙北高中職以下全面停課，大部分大專院校也已停課改線上學習，許多大學生返回中南部，以全國人口分布比例來看，北地的大專院校學生中有十分之一或十分之二的學生回到中部地區，提醒學生返鄉後務必戴好口罩、做好防疫、保持健康，呼籲學生持續線上學習、停課不停學，讓家長放心。

盧秀燕也對市民防疫表示感動與感謝，有民眾行經中區一家娃娃機店，該店好像沒有鐵門，檯主無法在場，配合市府防疫停業，主動享紅線禁止消費者使用，即使生意要暫停，仍配合防疫優先，民眾的防疫行動落實，以市民為榮。

(中時 )