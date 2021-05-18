今（18）天為國際博物館日，中央研究院數位文化中心首度發布「開放博物館．參與」平台，打開專屬博物館的策展界限，提供民眾自由進行典藏、策展，構築自己的數位博物館。

繼去年「博物館開放中」活動大獲好評，中研院數位文化中心與中華民國博物館學會今年再度攜手，號召國內典藏機構共襄盛舉，推出「挖寶挑戰」活動。包括中研院各館所在內的22家博物館、美術館及研究機構等，運用「開放博物館」平台，打造18個線上展覽，並新增逾1萬7400件珍貴藏品，開放民眾隨點隨看。

中研院院長廖俊智表示，疫情當前，策展與觀展的方式已與過往大相逕庭，「開放博物館」運用數位技術匯集與轉譯研究材料，跨學科、跨媒體，遊走虛實之間。希望能從與中研院各館所合作的經驗出發，擴及與外部跨界合作，藉此強化、互補策展模式與觀展經驗，使其不受地理時空限制。

此次推出的線上展覽面向多元，橫跨生態、藝術、歷史，甚至熱門社會議題。從甲骨文、歷史文物中的動物景觀，到透過電子顯微鏡與3D建模技術微觀蔬果種子；從早期電影攝影機的風華與滄桑，到畫家張大千、作曲家蕭泰然、導演李行等的藝術之旅，再到地方著名交趾陶陶瓷工藝、在地博物館文化，以及白色恐怖時期「不義」空間歷史所延伸之二創，精彩可期。

中研院表示，目前最為人關心的疫情亦入展，從臺灣的新日常到異國的疫文化，從衛生紙之亂到口罩新時尚，從末日感和陰謀論到信仰的力量，藉此探索我們所處的「疫世界」。

策展不再是博物館的專利。「開放博物館」的長遠目標之一是讓社會大眾在數位世界實現博物館夢。因此，此次更特別推出「開放博物館．參與」平台，開放國內外民眾上傳藏品，並可結合「開放博物館」的所有開放典藏，運用敘事模組、時間軸與故事地圖等，進行數位策展。

中研院表示， 未來數位文化中心亦將利用參與平台，加強館際與校際合作，搭配教育課程、地方館所的推廣活動等，帶領民眾透過典藏、策展，線上參與博物館內容知識之生成。

(中時 )