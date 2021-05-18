彰泰國中因有兩名同班的國三生相繼染疫，前天全校緊急宣布停課大消毒。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣防疫已提升至準三級，自15日以來連續3天新冠肺炎累計確診達20例，縣內中小學都面臨家長要求停課的聲浪，彰化縣家長協會昨傍晚更公開呼籲縣府全面停課，教育處統計，18日全縣中小學請假學生人數達到1.8萬人，全縣9.3萬學生，請假比例已逼近2成，顯示家長焦慮恐慌感再提升。

根據了解，前天傍晚傳出就讀南彰化某國小葡萄盤商外孫染疫後，學校家長要求停課聲浪高漲，但校方請示未獲縣府同意，僅該班級停課，昨天中午突然可以全校停課，不少家長下午專程到校接孩子回家，痛批縣府政策反覆、決策慢半拍。

5月8日與葡萄盤商同桌吃喜酒的歌友會成員，有3人昨天公布確診，傍晚傳出其中一人的孫子也確診染疫，消息一出，該學生就讀學校班級緊急停課，更造成家長焦慮恐慌感。

有家長痛批，行政院長蘇貞昌、和中央疫情流行指揮中心早就宣布授權地方政府公布足跡，教育部也不可能了解各縣市學生染疫情況，台中市政府可以因為1名學生確診就緊急宣布該校全校停課，而彰化縣政府至今累計有4名學生確診，還不知道會否再新增，卻遲遲無法明快宣布停課，孩子的健康面臨風險，要人如何安心？

更有教師批評，家中也有孩子，他們自己也是家長，難道不會擔心？在確診校園裡上課，還要忙著統計聯繫請假學生家長是否因防疫因素，還不如全校停課比較安心。

(中時 )