疫情持續嚴峻，新北本土確診病例截至17日達359例，隔離人數也增加至1576人，過去居家隔離都是衛生局在做，但因為衛生人員全力投入整備醫療量能，加上要強化居家隔離者追蹤管理，新北市擴增居家檢疫關懷中心服務人力，18日更名「新北市檢疫隔離關懷中心」，除原進駐的民政、衛政、警政、社政、環保及觀光組，再增勞工組、教育組及交通組，並將服務時間延長，全力協助居檢及居隔者生活需求。

新北市長侯友宜表示，疫情來勢洶洶，新北朝升準四級警戒整備，衛生局肩負起整備醫療量能、徵用醫院病房及設立社區篩檢站任務，居家隔離者關懷事宜由民政系統接續協助，各區公所關懷中心也同步調整，全面支援居隔者生活相關事宜。

侯友宜說，增加進駐的勞工組，除聯繫會議、每周定期關懷移工身體健康及供餐情形外，將不定期抽查移工防疫宿舍相關防疫措施。

而各項中小學以下學童的健康關懷工作及學校防疫政策，則由教育組強化落實及研議。另因應大量居隔者醫院住家往返事宜，交通組將持續協調增加防疫計程車數量，以滿足居檢及居隔者醫療移動需求。此外，警政單位也投入警力支援衛生局疫情調查，俾各項防疫措施快速因應。

民政局長柯慶忠表示，新北市檢疫隔離關懷中心設置專線，於警戒期間延長服務時間，假日不打烊，以回應大量增加居家隔離市民的需求。有需求民眾可致電關懷中心專線(02)8953-5599分機1520，感謝市民朋友在非常時期的配合及體諒，大家齊心防疫，一定能夠控制疫情。

(中時 )