張姓男子潛進北市中山區某出租雅房偷竊時，見房內女子睡姿撩人，忍不住脫褲上床抱緊女子，並偷摸她胸部洩慾，事後被害女子報警，警方因在她衣物袋內，找到張男咀嚼過的口香糖，比對DNA逮獲張男。台北地檢署依加重竊盜、乘機猥褻罪起訴張男。

起訴指出，張男曾因涉過失傷害案件，被判刑3月確定，2019年3月繳9萬多元罰金完畢，仍不知悔改，今年1月28日上午8時30分許，侵入中山區某出租雅房，偷竊房內女子皮包內的6000元現金。

但張男離去前，因見女子在床上熟睡，睡姿撩人，隨時起意，脫去自己褲子，赤裸下半身，爬上床擁抱女子，並且伸手撫摸她胸部猥褻得逞。

女子驚醒後，張男逃逸，女子發現屋內有陌生人侵入，甚至翻箱倒櫃，她皮包內6000元現金不翼而飛，報警處理。

警方因在她衣物袋內，找到張男咀嚼過的口香糖，送往鑑驗比對DNA，循線逮獲張男。檢察官認為張男涉犯加重竊盜、乘機猥褻2罪，依法起訴，請法院分論並罰。

(中時 )