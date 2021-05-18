《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:262021/05/18 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著疫苗接種率提高，法國和西班牙放寬了封鎖措施，而葡萄牙和荷蘭也鬆綁了旅行限制，因此投資人對歐美經濟體恢復開放的樂觀情緒，令盤中油價走堅；周二(5/18)截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.19美元，報每桶66.46美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.20美元，報每桶69.66美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 (時報資訊) #走堅 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 10:012021/05/18 財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 《熱門族群》訂單助威營運 德微、虹揚-KY奮勇衝 12:002021/05/18 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ 12:342021/05/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：中鋼、台積電、長榮、群創、萬海、國泰金 10:182021/05/18 財經 無視「準3級」警戒 竹市香山區KTV照常營業遭開罰 11:252021/05/18 生活 華為：年底3億設備用鴻蒙 04:102021/05/18 全球財經 財經熱門新聞 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 台股報復性反彈 收盤狂漲792點 重返萬六 創史上最大漲點 - 要聞 巴菲特抱了31年死心 狠砍光這檔股票 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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