隨著疫苗接種率提高，法國和西班牙放寬了封鎖措施，而葡萄牙和荷蘭也鬆綁了旅行限制，因此投資人對歐美經濟體恢復開放的樂觀情緒，令盤中油價走堅；周二(5/18)截至台北時間上午11點整止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.19美元，報每桶66.46美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.20美元，報每桶69.66美元。(商品行情網)

(時報資訊)