雙北疫情警戒標準提升至第三級，智慧餐飲科技業者iCHEF經大數據分析指出，雙北餐飲業營收上周末均大幅衰退逾6成。根據規範相似的新加坡經驗，封城後頭2周受衝擊程度最大，期間除了外帶需求增加外，外帶自取需求成長幅度更明顯。

iCHEF自系統資料庫抓出雙北地區超過2900間餐廳，自疫情升溫及宣布第三級警戒前後（15～16日）營運資料。由於新加坡相關規定與台灣相似，因此對比去年4～6月新加坡封城期間的餐飲變動數據，追蹤疫情對餐飲業影響，作為台灣餐廳的餐飲景氣走勢預期參考。

iCHEF發現，在政府公布升級第三級警戒前後2天，雙北餐飲業營收與上周末相比均衰退逾6成，其中台北衰退達67％、新北衰退62％，台北市交易量亦衰退47％，幅度大於新北，推測因台北許多餐廳為周末娛樂聚會場所，使受衝擊程度更大。

新加坡去年4月7日至6月1日封城，不允許餐飲內用、僅可外帶或使用送餐服務。iCHEF指出，新加坡餐飲業受現場用餐限制，雖然外帶外送金額及交易量占比巨幅成長，但整體營收年減達44％、交易量亦年減達28％。

而新加坡餐飲業以封城後頭2周受衝擊最重，營收年減達近6成，第3周後衰退幅度開始略減，直至封城結束後第3周恢復年成長、第5周年增率達3成。交易量則在封城結束後5周緩步回升至去年全年水準，但仍然較前年衰退。

iCHEF根據馬來西亞與新加坡經驗觀察，指出一旦防疫升級導致不能內用時，除了外送需求增加外，「外帶自取」需求會上升得更明顯。主因外送還要負擔外送費且單價較高，推估會有更多防疫隔離期間的家庭用餐，將會透過外帶「平價餐點」來解決。

由於小餐廳對自身餐點在外送平台上表現的控制能力有限，多是被動等待訂單，新商機將來自能自主接單的「外帶分享餐」。iCHEF數據觀察發現，在雙北宣布三級警戒前，iCHEF 點餐網站一個周末開通量增加達10倍，顯示餐廳紛紛透過數位工具自救、抗擊疫情再起危機。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，消費者會想查詢自身防疫地點附近有哪些店可外帶、菜單及是否仍有營業，店家在網路上搜尋不到等同不存在。建議餐廳老闆盡快開通、建立並更新Google我的商家，直接綁定iCHEF點餐網站，減少額外花時間接電話接單的繁雜手續。

(時報資訊)