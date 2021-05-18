周二穀物電子盤全面跳漲，其中玉米期貨漲逾1.5％，因美國農業部（USDA）宣布播種落後於市場預期，引發市場對全球供應緊張的擔憂；小麥和大豆期價亦上漲。

周二(5/12)截至台北時間11:15，最活躍的玉米期貨漲1.53%，至662.5美分，盤中高點664.5美分；最活躍的大豆期貨漲0.57%，至1596.5美分；最活躍的小麥期貨漲1.25%，至708.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)