《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二穀物電子盤全面跳漲，其中玉米期貨漲逾1.5％，因美國農業部（USDA）宣布播種落後於市場預期，引發市場對全球供應緊張的擔憂；小麥和大豆期價亦上漲。 周二(5/12)截至台北時間11:15，最活躍的玉米期貨漲1.53%，至662.5美分，盤中高點664.5美分；最活躍的大豆期貨漲0.57%，至1596.5美分；最活躍的小麥期貨漲1.25%，至708.5美分。(商品行情網) 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落逾1％ (時報資訊) #全球 #玉米期貨 #活躍 #供應 #緊張 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ 11:092021/05/18 財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 民眾瘋搶物資 高麗菜飆漲3倍 04:102021/05/18 焦點要聞 專家：陸Q2經濟增幅估降至8％ 04:102021/05/18 全球財經 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 《國際產業》博世CEO：車用晶片估吃緊到2022年 10:522021/05/18 財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 《熱門族群》台積電回神 供應鏈添翼 11:432021/05/18 財經 《金融股》美中貿易戰加惠 一銀胡志明市分行放款4年增逾6成 11:262021/05/18 財經 邁瑞醫療擬5.45億歐元 收購Hytest及其子公司 04:102021/05/18 全球財經 財經熱門新聞 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 要聞 長榮、陽明漲停買不到 這波崩盤藏2大隱憂 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 台股翻紅盤中大漲逾700點 利空出盡還是假突破？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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