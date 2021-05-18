疫情快速升溫，雙北警戒升至第三級，近期有外送員跟友人透露，4名家人染疫確診，但在本月10日至12日曾跑遍新北市樹林區接單，擔心有傳播風險。對此，樹林區長王坤南表示，該名外送員未染疫，目前未收到衛生單位通知，全區曾在13日到15日全面消毒，請民眾勿過度恐慌。

據了解，北部外送員line群組，有外送員告知自己有4位家人確診，懷疑可能是在5月9日在板橋某餐廳聚餐時染疫，雖然該名外送員到醫院篩檢未確診，但之後仍在樹林區接單送餐。

王坤南表示，目前未接獲衛生單位通知，外送員僅是在群組自述狀況，若有確診消息傳出，環保局會立即派員消毒，並告知相關疫調足跡，呼籲民眾勿過度恐慌。

另外，外送平台業者也透露，若外送員有接觸史或者確診，須立即向回報公司，停止接單，而外送員每日外送行程都有紀錄，將提交給衛生單位，若確認需居家隔離，公司將提供最多14天的補助，另外15日也已發送通知告知消費者，只能使用信用卡付款及餐點送到門口，避免接觸感染機會。

(中時 )