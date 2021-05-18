戀愛中最怕遇到遊戲人間的渣男，星座運勢網站「星座上上簽」分享，獅子座、白羊座、雙魚座的女人特別容易被渣男玩弄感情，但又不會記取教訓，每段戀情常常都是失望、傷心收場，但卻都是自找的。

▍1.獅子座

獅子女充滿自信，非常愛面子，談戀愛時虛榮心很重，又缺乏警覺性，這點非常容易讓渣男趁虛而入。獅子女很愛漂亮，本身的外貌就很引人注目，又很喜歡好看的人事物，很容易被帥哥吸引，卻往往遇到爛桃花，幸好獅子女人緣很好，身邊的朋友都會幫助她揪出渣男的真面目，但獅子女卻很少會記取教訓，沒過多久又會被其他不三不四的帥哥玩弄感情，她們的爛桃花都是自找的。

▍2.白羊座

白羊女性格直爽，沒有心機，面對愛情的時候會把真實的自己完全攤在對方眼前，其實這麼做非常容易被渣男傷害。白羊女太單純了，在低落的時候只要有人給予安慰，對她好一點，她就很容易把這種溫暖、好感誤認為愛情，很快的愛上對方，這個特點讓她們很常會吸引玩咖，把感情當遊戲，每段戀情都難以長久維持。白羊女常常會以為自己找到真愛，無論旁邊的朋友怎麼勸都沒用，只能等時間來揭開真相，她才會徹底死心。

▍3.雙魚座

雙魚女對愛情有太多不切實際的幻想，會上榜完全不意外。她們在戀愛中很盲目，還願意為了愛而犧牲自己，所以非常容易被渣男利用。雙魚女通常長得很溫柔、有氣質，桃花運好，卻沒有挑人的眼光，又很容易相信別人，因此遇到爛桃花的機率很高，在她們被渣男甩開而傷心失望的時候，常常還會有其他爛桃花趁虛而入，假意要安慰她，其實只是想要欺騙感情，只能說雙魚座的戀愛真的是太難了。

(中時新聞網)