體育綜合企業非凡中國控股18日宣布，擬配售6,000萬股大陸體育李寧股份，相當於李寧已發行股本2.41％，每股配售價63.6港元，較李寧17日收盤價68.05元折讓6.54％，套現38.16億港元。

值得注意的是，非凡中國控股主席為李寧，為品牌李寧創辦人的旗下公司，此番操作等於是創辦人減持套現。李寧股價18日受此影響大幅走跌，截至11點5分，報65.75港元，下跌3.4％。

非凡中國表示，出售李寧股票所得款項淨額37.869億港元，擬用作潛在收購、一般營運資金；及在考慮集團的整體財務表現及資金需求後，倘認為適當的情況下，於配售事項完成後宣派特別股息以作為對股東的回饋。

配售事項完成後，非凡中國於李寧的持股量由13.28％降至10.87％。集團預期，將確認部分出售其於聯營公司的投資所得收益約為33.388億港元。

(工商 )