台灣疫情嚴峻，本土確診案例連日暴增，單日從16例、29例、180例，飆升到206例、333例，病毒延燒速度讓人心惶恐，但防疫歸防疫，人與人之間的基本尊重還是要有，像是有網友就出面爆料，指稱日前一名搭電梯的大學生，因為不想用手按樓層按鈕，怕病毒纏身，竟然改「出腳」，讓許多網友憤怒不已，紛紛痛罵「有夠沒品」。

有網友爆料某大學生不用手，改用腳按電梯的一幕。（圖／Dcard）

15日， Dcard有網友匿名發文，稱自己在IG限時動態看到，某大學生因為「實在是怕爆」疫情，擔心不慎沾染細菌，因此搭電梯時不用手按樓層按鈕，改用穿著鞋的腳按壓，這一幕讓原PO非常不滿，疾呼「你如果真的怕的話可以拿其他東西按，沒有必要用腳吧」。

有網友爆料某大學生不用手，改用腳按電梯的一幕。（圖／Dcard）

雖然「全島一命」，共同對抗疫情是當務之急，但如此誇張的行徑，儼然就是不尊重下一位電梯使用者，因此原PO語重心長地呼籲大家口罩戴好戴滿，宅在家少出門，也期盼別再出現「用腳按電梯」的民眾，大家一起挺過疫情難關。

該文一出，不少網友看了也努火中燒，齊聲痛批「太誇張」、「傻爆眼」、「小學生的行為」、「丟人現眼」、「好噁，學校不能處分嗎」，此外還有人突破盲點，撻伐這樣不當行徑，並提出更好的防疫選電梯樓層的方式，例如「沒救了，自備手套不就好了」、「用鑰匙不就好了」、「有什麼毛病， 怕病毒不會自己攜帶酒精嗎」。

★中時新聞網關心您：

防範新冠肺炎，肥皂勤洗手、必要時戴口罩、避免食用生肉及生蛋、少去人多的場所、避免接觸禽畜類動物！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)