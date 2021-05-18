新冠肺炎疫情來勢洶洶，雙北宣布高中職以下停課，北市自豪有「非常強」的酷課雲讓學生不停學，更大喊「我們準備好了」，但在上線首日卻因負載過量產生登入遲延、網路掛點，北市府緊急宣布，北市12個行政區將採分區分流上線，但遭老師狠打臉「我們照表上課」。

有高中老師表示，從昨天起全台北教師同一時間測試酷課雲嘗試了一個中午才能成功登入，今天開始實施，光是登入系統帳號就花了逾1分鐘的時間，最後登入後頁面竟然又掛掉，遠距教學失敗。

高中老師認為，停課不停學淪空話，酷課雲連線不穩，網路立刻掛點，如果一個學校老師都在那裡開課，其他人就會連不進去出現超載。

高中老師說，目前除了放任部分學生停課也停學外，大部分的老師都改採Google classroom系統做使用，「我們幾乎不用酷課雲」。

高中老師感嘆，就連中山女高都直接在校園公告，除了酷課雲之外，還可採用 Google Meet，才能每日依各班課表，進行線上授課，也還有老師在上課前夕發現酷課雲掛掉，才趕忙用別的系統上課。

高中老師指出，雖教育局建議老師使用酷課雲的多種登入方式綁定，但老師與學生都是綁單一身份認證，才可以知道對應的學生，也才能知道對應的學生，因此多種登入根本沒有用。

教育局表示，為分流北市校園的系統登錄數，從今日開始，台北酷課雲將採分區分流模式，避免同時段湧入太多人。對此，高中老師無奈打臉，我們是照表上課，根本無法分區分流，痛批教育局沒配套，方法完全不實際。

(中時 )