高雄市長陳其邁到場關切消毒及清零進度。（袁庭堯攝）

環保局準備進行院內第二次消毒作業。（袁庭堯攝）

陳其邁強調，仁惠醫院清零專案分三圈執行，第三圈預計一日可完成採檢。（袁庭堯攝）

高雄鳳山區仁惠婦幼醫院院內群聚感染擴大，17日傳出一名行政職男員工確診後，市長陳其邁18日上午透露，一名女護理師快篩後呈陽性反應。該護理師疑似排隊健檢時、排在確診男員工前被傳染，該院第三波擴大採檢預計一日可完成。

17日仁惠醫院爆出男職員染疫後，高市府立即啟動「仁惠醫院清零專案」，陳其邁下令進行擴大疫調、採檢、清空、消毒等緊急防疫工作。針對最高風險族群、連夜採檢結果出爐，該院一名女護理師採檢成陽性反應，疑似是院內健康檢查時、排隊排在染疫男職員前遭傳染，目前正進行疫調，匡列相關隔離對象中，市府已通知她的先生、兒女自主居家隔離。

陳其邁表示，由於仁惠醫院屬於呼吸照顧護理之家，住院患者牽涉到氣切設備移動及消毒，所以遲至上午才完成清空。清零計畫分三圈採檢，第一圈為39位呼吸照護病患（轉診至高雄12家醫院的負壓隔離病房隔離）、55位醫護相關工作人員（進行居家隔離），第二圈為5月7日迄今、有進出醫院的22位包商相關人員，目前仍在檢驗中。第三圈為5月7日迄今、127位門診就醫民眾及55位陪探病家屬，今日已陸續通知採檢，預計一日可完成。

仁惠醫院確診男員工曾於5月8日到萬華區活動，並於當日搭高鐵返回高雄，轉乘台鐵自強號至鳳山火車站，自行騎摩托車返家，9日在家未外出，10日出現喉嚨痛症狀，13日到診所就醫返家後就未出門，直到17日因仍有喉嚨痛症狀至醫院就醫，因有萬華地區活動史，醫院通報採檢，檢驗結果為陽性，目前隔離住院中，尚無法確定染疫地點是在院內還是院外，疫調後才能進一步確認。

陳其邁表示，高市負壓病房能量還算足夠，目前已開始分級、分層、分流，輕症或無症狀者不需佔用負壓隔離病房。

(中時 )