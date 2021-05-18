立法院今天三讀通過國民黨立委所提《預算法》部分條文修正，要求政府辦理政策宣導不得以匿名方式、網路幕僚操作。國民黨立委賴士葆稱這是「1450全面退去條款」，他也坦言，這只是個開始，修法通過後，得標公司仍然可以藏網軍，一樣還是有些會看不到，因此這只是個開始，還會持續監督，持續提出修法。

三讀條文明定基於行政中立、維護新聞自由及人民權益，政府各機關暨公營事業、政府捐助基金50％以上成立的財團法人及政府轉投資資本50％以上事業，編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體（含社群媒體）及電視媒體辦理政策宣導及業務宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。

此外，辦理政策及業務宣導的預算，各主管機關應就執行情形加強管理，按月於機關資訊公開區公布宣導主題、媒體類型、期程、金額、執行單位等事項，並於主計總處網站專區公布，按季送立法院備查。

國民黨立委曾銘宗表示，這些都是政府編列的預算，國民黨要為人民血汗錢把關，強化管理、確保行政中立、維護新聞自由、維護人民權益。過去很長一段時間，政府編列大量金錢辦理網軍，來攻擊特定政治人物、不同意見者，希望修正後，「政府網軍請退散，不要用政府資源養網軍。」

賴士葆表示，這是一個反對1450網軍條款，「1450全面退去條款」。「我當然知道，任何的法律只能防君子不能防小人」，政府一年編20億文宣費用，還沒包括基金也能編，這麼龐大的錢，修法通過後都要刊載在主計總處要公布。

賴也坦言，明眼人都知道，即便是修法通過，將來某個單位拿到標案後，一樣可以把網軍藏在底下，還是看不出來的，比如某家宣傳公司或某家電視公司，拿了一筆2000萬的標單，把其中200萬付給網軍，這也還是看不到。

賴士葆強調，修法通過後最少是一個新的開始，正告行政單位不要用人民納稅人的錢去做1450網軍，攻擊在野黨、攻擊不同意見的人，這才是民主國家之福。「這只是一個開始，希望繼續監督，還不足的，下次繼續修法。」

(中時 )